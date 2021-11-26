Преподавателей хореографии начнут готовить в Ивановском госуниверситете в 2022 году

ТАСС, 26 ноября. Обучение по новому направлению "Образование в сфере хореографии" начнется в Ивановском государственном университете в 2022 году. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе правительства Ивановской области.

"С 2022 года в ИвГУ начнут готовить педагогов в сфере хореографии. Ректор вуза Алексей Малыгин отметил, что образовательная программа выбрана после анализа потребности в специалистах и заинтересованности молодых людей в получении этой профессии", - говорится в сообщении.

Обучение будет проходить на базе Института гуманитарных наук госуниверситета. Абитуриентам для поступления на новое направление необходимо сдать русский язык и обществознание, а также пройти творческое испытание. На программу будет выделено 12 бюджетных мест. К преподаванию планируется приглашать известных педагогов, хореографов и деятелей искусств.

"Открытие хореографического факультета на базе Ивановского государственного университета - огромное событие для сферы культуры региона. Сегодня нет ни одного профильного высшего учебного заведения в Ивановской области, готовящего специалистов в сфере искусства и культуры", - цитирует пресс-служба директора департамента культуры Ивановской области Наталью Трофимову.