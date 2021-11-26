Астраханец признан лучшим изобретателем России с проектом безопасных медицинских шприцев

АСТРАХАНЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Астраханец Рамазан Файзиев признан лучшим изобретателем России и обладателем главной премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов 2021 года в 1 млн рублей. Победу в конкурсе ему принес проект по производству саморазрушающихся медицинских шприцев, сообщила в пятницу пресс-служба министерства экономического развития Астраханской области.

Основным преимуществом безопасных шприцев является их невозможность повторного использования в силу конструктива, соответствующего международным и российским стандартам - после первой инъекции игла вручную втягивается внутрь цилиндра, тем самым, обеспечивается безопасность от случайного ранения и исключение повторного применения.

"Обладателем главной премии ВОИР 2021 года жюри назвало Рамазана Файзиева из города Астрахань, кандидата биологических наук, автора пяти российских и одного зарубежного патента в области разработки медицинских изделий, он удостоен премии в 1 млн рублей. Победу ему принес проект "Высокотехнологичное производство саморазрушающихся медицинских шприцев третьего поколения", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Файзиев является генеральным директором ООО "Мединтех" - резидента астраханской особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Лотос". Компанией в 2016 году было заключено соглашение с Правительством Астраханской области и ОЭЗ "Лотос" об осуществлении деятельности на территории региона, проектом предусмотрено производство около 200 млн штук безопасных шприцев в год.

Как сообщил ТАСС Файзиев, полученную премию в 1 млн рублей, он планирует потратить на дальнейшее изучение инновационных медицинских изделий и внедрение новых патентных решений в сфере здравоохранения.

По данным пресс-службы, церемония вручения премии Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов состоялась в Минобрнауки РФ, в этом году на участие в конкурсе было подано 720 заявок. Организаторами конкурса стали Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов, Российская академия наук, Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Министерство науки и высшего образования РФ.