В Ингушетии состоится гастрономический фестиваль "Ч1апилг"

МАГАС, 26 ноября. /ТАСС/. Гастрономический фестиваль "Ч1апилг", посвященный самому главному национальному блюду Ингушетии, состоится в регионе возле стометровой башни Согласия в административном центре республики Магасе, говорится в сообщении пресс-службы правительства Ингушетии.

"В Магасе 11 декабря состоится гастрономический фестиваль "Ч1апилг" с участием рестораторов и деятелей культуры. Мероприятие пройдет на площади Алания рядом со стометровой башней Согласия, являющейся символом национального единения. Ожидается, что в фестивале примут участие более 10 рестораторов, артисты ингушской эстрады, кулинары", - говорится в сообщении.

Как сообщается, одним из важных пунктов программы мероприятия станет конкурс на изготовление самой вкусной лепешки, где победителей кулинарного поединка отметят подарками и грамотами.

"Ингушская лепешка - ч1апильг - в Ингушетии популярна, как плов в Узбекистане, морепродукты в Японии и хинкали в Грузии. Ч1апильг - визитная карточка ингушской кухни, это лепешки из тонкого теста на молочной сыворотке с начинкой из картофеля, творога или сыра и зелени. Основная цель фестиваля - продвижение положительного туристического имиджа Ингушетии и традиционной национальной ингушской кухни, развитие событийного туризма и привлечение туристического потока в регион", - добавили в пресс-службе.

С 2015-го по 2018 год в регионе проводились гастрономические халяль-туры, за это время в празднике приняли участие сотни туристов из 20 различных стран. В 2018 году халяль-тур собрал в республике около 20 болельщиков, которые прибыли в Россию на чемпионат мира по футболу.