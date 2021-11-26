Символом товарного знака Архангельской области выбрана поморская птица счастья

АРХАНГЕЛЬСК, 26 ноября. /ТАСС/. Поморская щепная птица счастья будет изображена на товарном знаке Архангельской области, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы администрации региона. Символ был выбран путем народного голосования.

"Завершилось народное голосование по выбору товарного знака "Сделано в Архангельской области". Наибольшее число голосов - 52% - было отдано логотипу с изображением щепной птицы счастья", - сообщает пресс-служба.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе, на логотипе будет изображена птица, но сейчас логотип будет дорабатываться по цветовой гамме, шрифту, расположению надписи.

Создать единый товарный бренд для продукции местных производителей поручил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский в своем послании областному Собранию депутатов в мае 2021 года. Работа по разработке логотипа организована Министерством экономического развития, промышленности и науки Архангельской области совместно с Агентством регионального развития. Главная цель проекта - создание узнаваемого товарного бренда Архангельской области для популяризации и обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг региона, продвижения их на федеральном и международном уровне.