При строительстве КАД-2 в Ленобласти минимизируют снос жилья и производственных площадок

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Кольцевую автомобильную дорогу (КАД-2) вокруг Петербурга построят по новым технологиям, таким образом, чтобы максимально исключить снос жилых домов, дачных садоводств и производственных площадок. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергей Харлашкин.

"Сейчас активно ведется работа по трассировке маршрута. Главная задача - построить наиболее удобную дорогу недалеко от существующей кольцевой, разговор об использовании старой бетонки не идет. Новая дорога будет значительно ближе к КАД. Трассу планируют проложить таким образом, чтобы минимально затронуть интересы жителей Ленобласти и дачников Санкт-Петербурга. Маршрут, который практически исключает сносы жилых домов и производственных площадок это трассировка, которая частично задевает военные испытательные полигоны, переговоры с Министерством обороны уже ведутся", - сказал он.

Харлашкин также добавил, что дорога будет построена по новым технологиям, создавая минимальные неудобства, пересечения со всеми существующими трассами будут выполнены на двух уровнях. Строительство КАД-2 должно быть завершено к 2024 году.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу также рассказал, что в этом году в Ленобласти было отремонтировано около 200 км региональных трасс по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги", общая стоимость программы 2021 около 3 млрд рублей. Были обновлены Гостилицкое, Колтушское, Никольское и Приморское шоссе. Часть работ, запланированных на 2022 и 2023 годы, были выполнены досрочно. Благодаря федеральному центру в этом году по программе предоставления инфраструктурных кредитов Ленинградской области было выделено 8 млрд 800 млн рублей. На эти деньги планируется закончить работы по Колтушскому шоссе, строительство обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта и строительство развязки с Мурманским шоссе в Кудрово. С опережением графика был запущен путепровод во Всеволожске. Также с большим опережением идут работы по строительству гигантских мостов через реку Волхов и реку Свирь в Подпорожье. В эксплуатацию мосты должны быть сданы в 2025-2026 году, но возможно получится сдать их уже 2023 году.

О проекте КАД-2

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил ТАСС, что маршрут прохождения КАД-2 вокруг Санкт-Петербурга по территории Ленинградской области будет определен до конца года. В июле этого года президент РФ Владимир Путин на рабочем совещании по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленобласти поручил главам двух регионов возобновить работу по проекту строительства новой кольцевой автодороги КАД-2.