Москвичи смогут получить медотвод от прививки против ковида по новому алгоритму с декабря

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Клинический комитет Москвы инициировал создание механизма получения медицинского отвода от вакцинации против коронавирусной инфекции. Возможность его оформления по новому алгоритму станет доступна с 2 декабря, сообщается в пятницу на сайте департамента здравоохранения столицы.

"В целях обеспечения федерального законодательства клинический комитет Москвы инициировал создание механизма получения медицинского отвода от вакцинации против COVID-19. Подписан соответствующий приказ департамента здравоохранения столицы. <...> В Москве возможность оформления медотвода по новому алгоритму будет доступна с 2 декабря этого года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее Министерство здравоохранения РФ утвердило порядок выдачи и форму справок о наличии медицинских противопоказаний к вакцинации или факте перенесенного заболевания, на основании которых выдается сертификат с QR-кодом. Так, фактом подтверждения выданного медотвода будет являться справка, которая содержится на портале госуслуг. Новые правила вступят в силу 1 февраля 2022 года.

"Чтобы отработать технологию формирования медотвода и его передачи на федеральный уровень и таким образом минимизировать риски при получении москвичами с реальными медицинскими противопоказаниями к вакцинации электронного сертификата на портале госуслуг, в Москве в опережающем режиме разрабатывается соответствующий механизм. Заранее формируется цифровой регистр медотводов в единой цифровой платформе здравоохранения", - поясняется в тексте.

В департаменте сказали, что дополнительно по инициативе клинического комитета поддержки врачей в оценке необходимости медотвода предусматривается возможность консультации с экспертами - профильными главными внештатными специалистами столичного департамента здравоохранения.