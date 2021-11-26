В Калининградской области разрешили проведение групповых занятий в ФОКах

КАЛИНИГРАД, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Калининградской области сняли запрет на работу учреждений дополнительного образования, фитнес-центров и фикультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в части групповых занятий. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

"<...> Отменяется запрет на работу организаций дополнительного образования, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов в части проведения групповых занятий", - говорится в сообщении пресс-службы.

Соответствующие изменения внесены в постановление областного правительства, регулирующего меры по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, уточняет пресс-служба. При этом в области до 1 декабря продлен режим дистанционного обучения для студентов техникумов и колледжей. Внесенные изменения вступают в силу с 26 ноября.

В области действует система QR-кодов, подтверждающих вакцинацию против нового коронавируса, для посещения общественных мест. Она распространена на предприятия общепита, торгово-развлекательные и торговые центры, фитнес-центры, организации культуры и кинотеатры, органы госвласти. Ранее в областном правительстве сообщали, что перечень учреждений, на которые будут распространены QR-коды, расширят. Таким образом власти привлекают внимание жителей региона к необходимости вакцинации против ковида. На 25 ноября в область поступило 624 234 комплекта доз вакцины от коронавируса. Привиты 488 430 человек, полностью завершена иммунизация - у 428 009.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за инфекцией, на 26 ноября в области подтверждено 74 618 случаев заражения ковидом, в том числе 336 за прошедшие сутки. Вылечились 66 189 пациентов, умер 1 051 человек, остаются под медицинским наблюдением 16 400.