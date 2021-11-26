БРЮССЕЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Страны ЕС поддержали предложение Еврокомиссии запретить въезд из ЮАР из-за нового штамма коронавируса. Об этом говорится в сообщении, размещенном в пятницу в Twitter словенского председательства в Совете ЕС.

"Комитет по интегрированному политическому ответу на кризис COVID-19 провел [в пятницу] заседание и согласился с необходимостью ввести временные ограничения на все поездки в ЕС из Южной Африки. Председательство Совета ЕС призывает страны сообщества тестировать и помещать в карантин всех прибывающих пассажиров", - говорится в заявлении. Этот комитет включает медицинских экспертов всех 27 стран сообщества, которые дают рекомендации для принятия окончательного решения Совету Евросоюза.

Ранее предложение запретить въезд на территорию сообщества из стран, где выявлен новый штамм коронавируса, выдвинула Еврокомиссия. В пятницу министр здравоохранения Бельгии сообщил, что в королевстве уже выявлен первый подтвержденный случай нового вируса, у невакцинированного человека, прибывшего несколько дней назад из-за границы. Это первый подтвержденный случай в Евросоюзе.

Первый человек, инфицированный штаммом B.1.1.529, был выявлен недавно в Ботсване. Согласно информации южно-африканской телерадиокорпорации SABC, речь идет о гражданине ЮАР. На текущий день в ЮАР большинство тех, в чьей крови найден этот вариант коронавируса, - 77 человек. Исследования штамма B.1.1.529 пока находятся на ранних стадиях. Однако уже установлено, что он обладает 50 мутациями и, возможно, способен заражать уже прошедших полный курс вакцинации.