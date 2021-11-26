Модель развития Ставрополья предусматривает рост инвестиций более чем вдвое

СТАВРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Модель экономического развития Ставрополья предусматривает рост ежегодного объема инвестиций в крае до 500 млрд рублей к 2030 году, сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе губернатора края. По итогам 2020 года этот объем достигал в регионе 200 млрд рублей.

"В модель включены примерно 300 приоритетных проектов. Их выполнение обеспечит к 2030 году рост инвестиций в крае до 500 млрд рублей в год. ВРП Ставрополья должен вырасти более чем на 60%, а рынок труда - расшириться за счет создания нескольких десятков тыс. новых рабочих мест. Мы рассчитываем, что выполнение заложенных в модели планов станет основным фактором развития края в ближайшее десятилетие", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Владимирова.

Ранее глава региона сообщал журналистам, что объем инвестиций в экономику Ставропольского края по итогам 2020 года превысил 200 млрд рублей. Инвестиции на Ставрополье в первом полугодии 2021 года составили 100 млрд рублей, что на 10% больше, чем в аналогичном периоде 2020 года.

В правительстве края отмечают, что ключевыми направлениями экономического роста Ставрополья до 2030 года определены четыре сектора региональной экономики: индустриальный комплекс, агропромышленный комплекс, туризм, дорожное строительство.

"Намечена реализация проектов в сферах химической промышленности, зеленой энергетики, мелиорации, животноводства, овощеводства, хранения и переработки продукции АПК, в курортной отрасли. Кроме того, в планах строительство и реконструкция объектов транспортной и инженерной инфраструктуры", - поясняют в пресс-службе.

В июле Минэкономразвития России презентовало модели экономического развития субъектов Северного Кавказа. Как пояснял глава МЭР Максим Решетников, "по сути, это дорожные карты по повышению инвестиционной привлекательности регионов, выхода их экономик на траекторию устойчивого роста".