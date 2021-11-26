Обвиняемая в поджоге турецкого леса россиянка вернулась в Россию

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Одна из обвиняемых граждан России в ненамеренном поджоге леса в Турции Полина Яськова вернулась в Москву после освобождения из местной тюрьмы. Об этом ТАСС сообщил вице-президент Российского отделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников.

"Яськова прибыла в РФ, самолет с ней на борту приземлился в аэропорту Внуково. Ранее суд принял решение отпустить ее в Россию. Сейчас над делом работают адвокаты, которые остались в Турции. Само дело выглядит достаточно странно, существует масса доказательств, что обвинения в отношении наших соотечественников не соответствуют действительности. Следующий суд состоится в мае 2022 года. Ближайшее время на родину должны вернуться оставшиеся фигуранты этого дела. Все подробности по поводу суда мы получим позднее", - рассказал он.

Мельников отметил, что большую роль в освобождении россиян сыграло генконсульство России в Турции.

"Местное генконсульство МИД России сработало образцово-показательно. Его сотрудники быстро приняли надлежащие меры для вызволения ребят и совместно с участием адвокатов и правозащитников помогли вытащить наших граждан из заключения. Не все случаи в Турции так хорошо заканчиваются", - сказал правозащитник.

В конце октября агентство Anadolu выступило с утверждением, что семь российских туристов, которые были арестованы по подозрению в поджоге леса, развели костер в провинции Анталья на юге Турции, где позднее вспыхнул лесной пожар. По данным турецкого агентства, группа туристов из России разбила палатки и развела костер в национальном парке в районе горы Сиври. После этого в указанном месте разгорелся пожар, который был потушен при помощи самолета, трех вертолетов и пяти пожарных машин. Арестованные туристы в соцсетях сообщали, что они лишь пытались потушить пожар, к которому сами не имели отношения. Суд отправил россиян под стражу, но позже апелляционная инстанция назначила им подписку о невыезде. Позднее им разрешили выехать в РФ.