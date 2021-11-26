В Петербурге снижается количество амбулаторных ковид-пациентов на 1-2 тыс. в день

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Количество пациентов с новой коронавирусной инфекцией, находящихся на амбулаторном лечении, ежедневно снижается на 1-2 тыс., что также свидетельствует о спаде четвертой волны пандемии в Петербурге. Об этом сообщил журналистам заместитель председателя комитета по здравоохранению города Дмитрий Мотовилов.

"Мы находимся на снижении, однозначно прошли пик, и волна снижается. Насколько она будет низкой и опустится в этот раз, мы не знаем, потому что предыдущие волны тоже останавливались на разном уровне. <...> Идет сначала госпитализация на спад, потом количество больных, находящихся на амбулаторном лечении, где-то через неделю, через две мы видим, уже есть опыт, начинает только снижаться. И сейчас почему мы так уверенно говорим, что идет на спад, потому что и количество амбулаторных пациентов снижается практически на 1 - 2 тыс. ежедневно. Понятно, что под амбулаторным наблюдением они дольше находятся. Они лечатся две, а иногда три недели, а если есть сопутствующие заболевания, то наблюдаются и больше месяца. Но не смотря на это мы видим, что количество больных уменьшается", - рассказал он.

Как отметил Мотовилов, город установил пиковые значения по вакцинации, и если дальше сохранится динамика более 30 тыс. привившихся за сутки, то к концу года или началу января Петербург достигнет поставленной задачи - 80% вакцинации взрослого населения (более 3,5 млн). Город будет открывать и новые пункты вакцинации, так 29 ноября откроется пункт на территории отделения Фонда социального страхования.

По его словам, Петербург превышает норматив по количеству ПЦР-тестирования, сейчас в городе ежедневно делается по 500-600 тестов на 100 тыс. населения (при норме - 300 ПЦР-тестов на 100 тыс.). "И несмотря на то, что количество исследований такое, мы видим, что количество выявлений ПЦР + также падает на сегодняшний день", - отметил он.

По последним данным, в Петербурге выявили 779 037 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 718 091 человек (3 455 за сутки), умерли 25 931 (64 за сутки). За последние сутки в городе выявили 1 704 случая заражения.