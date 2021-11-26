Новогодняя праздничная программа в Крыму будет скорректирована из-за пандемии

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают на послабления введенных из-за пандемии ограничений к Новому году, однако праздничная программа в регионе будет скорректирована санитарно-эпидемической ситуацией, сообщил в эфире телеканала "Крым-24" министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"Я думаю, что праздничная программа будет серьезно скорректирована санитарно-эпидемической ситуацией. Надеемся, что она будет улучшаться и, соответственно, будут определенные послабления", - сказал Волченко.

Крымский министр отметил, что пока преждевременно предсказывать, какие именно послабления могут произойти. "Только формирование коллективного иммунитета позволит серьезно снижать ограничительные меры", - отметил Волченко.

Ранее врио министра здравоохранения республики Константин Скорупский сообщал, что план по вакцинации от коронавируса может быть выполнен до Нового года. В пятницу он сообщил, что его исполнение составляет 73%, достигнуть показателя свыше 1,2 млн привитых жителей власти республики намерены в течение 1-1,5 месяца.

Крым три раза бил рекорды по турпотоку за весь постсоветский период. В 2018 году регион посетили 6,8 млн человек, в 2019 году - 7,4 млн. В 2020 году сезон начался позже обычного из-за пандемии, тем не менее в Крыму побывали более 6,3 млн человек. В этом году республику уже посетили более 8,7 млн человек, а до 2025 года турпоток, как ожидается, вырастет до 10 млн человек в год.