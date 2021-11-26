В Петербурге более 2,5 млн человек сделали прививку от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 ноября. /ТАСС/. Более двух с половиной миллионов жителей Санкт-Петербурга прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции первым компонентом или сделали однокомпонентную прививку. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в городском комитете по здравоохранению.

В среднем за сутки в Петербурге выполняется до 35 тысяч инъекций (первая и вторая дозы вакцины). "Губернатор Александр Беглов отметил, что необходимо ускорять темпы вакцинации. Это позволит горожанам обеспечить комфортные новогодние праздники", - отметили в пресс-службе администрации губернатора города.

Ранее в пятницу ТАСС со ссылкой на начальника управления информации администрации губернатора Санкт-Петербурга Инну Карпушину сообщал, что режим ограничений, который власти введут на период новогодних каникул, будет зависеть от того, насколько город приблизится к достижению коллективного иммунитета за счет вакцинации. По расчетам властей, существующие темпы вакцинации позволяют прогнозировать, что Петербург сможет достичь коллективного иммунитета к середине января.

На прошлой неделе в Петербурге было зафиксировано несколько рекордов по количеству привитых за день, самый большой показатель составил 39 тысяч. По словам Карпушиной, Минздрав поставил для властей города цель привить 3,5 млн петербуржцев - это около 80% жителей города.

В ближайшие дни в Петербурге откроется еще один прививочный пункт. Как сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по здравоохранению, с 29 ноября он начнет работать на территории отделения Фонда социального страхования на Инструментальной улице. На сегодняшний день в городе функционируют 180 пунктов на базе медучреждений и 50 мобильных.