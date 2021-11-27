Египет приостановил авиасообщение с ЮАР из-за распространения нового штамма коронавируса

КАИР, 27 ноября. /ТАСС/. Египет объявил в пятницу о приостановке авиасообщения с ЮАР из-за распространения там нового штамма коронавируса, получившего название "омикрон". Об этом сообщил телеканал eXtranews .

По его данным, Высший комитет по управлению кризисом, вызванным новым коронавирусом, постановил "прекратить прямые рейсы в ЮАР и из нее из-за распространения нового штамма".

22 ноября в международную базу данных GISAID была внесена информация об обнаруженном на юге Африки новом штамме коронавируса В.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела в пятницу экстренное заседание, на котором были обнародованы последние данные о новом штамме, обозначенном греческой буквой "омикрон". Беспокойство ВОЗ вызвали данные из ЮАР о быстром распространении коронавирусной инфекции в густонаселенной провинции Гаутенг, что может свидетельствовать о высокой заразности нового штамма. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.

Из арабских государств о приостановке воздушного сообщения с ЮАР и еще рядом африканских государств объявили в пятницу Саудовская Аравия и Бахрейн.