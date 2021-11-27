{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Египет приостановил авиасообщение с ЮАР из-за распространения нового штамма коронавируса

Из арабских государств о приостановке воздушного сообщения с ЮАР и еще несколькими африканскими странами объявили также Саудовская Аравия и Бахрейн

КАИР, 27 ноября. /ТАСС/. Египет объявил в пятницу о приостановке авиасообщения с ЮАР из-за распространения там нового штамма коронавируса, получившего название "омикрон". Об этом сообщил телеканал eXtranews.

На эту тему
Какие страны ограничили авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса
Какие страны ограничили авиасообщение с ЮАР из-за нового штамма коронавируса

По его данным, Высший комитет по управлению кризисом, вызванным новым коронавирусом, постановил "прекратить прямые рейсы в ЮАР и из нее из-за распространения нового штамма".

22 ноября в международную базу данных GISAID была внесена информация об обнаруженном на юге Африки новом штамме коронавируса В.1.1.529. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) провела в пятницу экстренное заседание, на котором были обнародованы последние данные о новом штамме, обозначенном греческой буквой "омикрон". Беспокойство ВОЗ вызвали данные из ЮАР о быстром распространении коронавирусной инфекции в густонаселенной провинции Гаутенг, что может свидетельствовать о высокой заразности нового штамма. В качестве меры предосторожности ряд стран объявил о прекращении авиасообщения с ЮАР и другими государствами юга Африки.

Из арабских государств о приостановке воздушного сообщения с ЮАР и еще рядом африканских государств объявили в пятницу Саудовская Аравия и Бахрейн.

Теги
ЮАРЕгипетПандемия COVID-19
Очередной вывозной рейс вылетел из Туркмении в Россию
Его организовали в связи с приостановкой регулярного транспортного сообщения между странами из-за пандемии коронавируса
Читать полностью