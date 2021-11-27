Вильфанд предупредил об оттепелях и сильных морозах в европейской части РФ

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Жителей центра европейской части России ожидает неоднородная зима: много оттепелей и эпизодов с холодной погодой ниже 20 градусов мороза. В Москве прогнозируется порядка 10-11 оттепелей за сезон, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Практически во всех регионах погода ожидается неоднородная, в значительной степени на европейской части страны. В центре европейской России прогнозируются частые оттепели и эпизоды с температурой ниже 20 градусов мороза. Это по-настоящему серьезная проблема такие эпизоды, мы уже забыли о таком", - рассказал он.

По словам Вильфанда, москвичей ожидает порядка 10-11 оттепелей за холодный период года.