Очередной вывозной рейс вылетел из Туркмении в Россию

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Очередной вывозной рейс вылетел в пятницу из Туркменабада в Москву, он был организован российским посольством в связи с приостановкой регулярного транспортного сообщения между Туркменией и Россией из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщило посольство РФ в Ашхабаде на своем сайте .

"26 ноября 2021 года из Туркменабада в Москву вылетел организованный посольством России рейс 8536 российской авиакомпании S7", - сообщили российские дипломаты, уточнив, что борт вывез в РФ 196 пассажиров.

Туркмения остается единственным государством на постсоветском пространстве, где официально не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом. С начала пандемии власти республики ввели жесткие ограничения на въезд и международное авиасообщение, а также масочный режим. При этом никаких запретов, в том числе на проведение массовых мероприятий, не вводилось. Министерство здравоохранения Туркмении в начале июля сообщило о начале обязательной вакцинации от коронавируса всех жителей страны старше 18 лет.

Посольство России в конце сентября сообщило, что, согласно решению властей республики, для въезда в страну иностранцам теперь необходимо предъявить ПЦР-тест и сертификат о вакцинации от коронавируса. Российское диппредставительство также уведомило, что граждане Туркмении при въезде в Россию по-прежнему должны иметь при себе справку об отсутствии коронавируса. Требование об обязательном использовании мобильного приложения "Путешествую без COVID-19" при въезде в РФ не будет действовать по отношению к гражданам Туркмении до середины января.