Бразилия приостановит авиасообщение со странами Африки из-за штамма "омикрон"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 27 ноября. /ТАСС/. Бразилия приостановит авиасообщение с шестью странами юга Африки в связи с обнаружением нового варианта коронавируса в этом регионе. Об этом сообщил в пятницу глава гражданской канцелярии президента страны Сиру Ногейра.

"Бразилия закроет воздушные границы для стран Африки из-за нового варианта коронавируса. Мы защитим бразильцев в эту новую фазу пандемии. Распоряжение будет опубликовано завтра [в субботу] и вступит в силу с понедельника", - написал он в своем аккаунте в Twitter.

Как уточнил Ногейра, решение, принятое совместно с министерствами инфраструктуры, здравоохранения, а также юстиции и общественной безопасности, затронет пассажиров из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Намибии, Эсватини и ЮАР. Ранее в пятницу с соответствующей инициативой выступило Национальное агентство по санитарному надзору.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении организации также говорилось, что у этого варианта коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд из которых вызывает обеспокоенность". Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения этим штаммом является "повышенным".