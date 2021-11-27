Абрамченко заявила, что Россия не допустит признания Байкала наследием ЮНЕСКО под угрозой

УЛАН-БАТОР, 27 ноября. /ТАСС/. Российская федерация сделает все, чтобы не допустить включения озера Байкал в список объектов наследия ЮНЕСКО под угрозой. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

Ранее ЮНЕСКО обозначил для России срок на выполнение рекомендаций, касающихся статуса озера и его нынешнего состояния, до февраля 2022 года. Комитет при поддержке Министерства культуры РФ, МИД России, правительства Татарстана проведет очередную 45-ю сессию в Казани в 2022 году.

"Российская Федерация все сделает для этого, и такой вопрос в повестке не будет стоять", - сообщила она журналистам, отвечая на вопрос, удастся ли не допустить того, чтобы Байкал признали наследием ЮНЕСКО под угрозой.

По словам Абрамченко, Минприроды объявило конкурс на подготовку обоснования по уровню воды в Байкале в настоящее время. "Сейчас министерство природных ресурсов объявило необходимый конкурс на то, чтобы подготовить научное обоснование по уровню воды", - отметила она.

Байкал - самое глубокое озеро на планете (максимальная глубина составляет 1642 м), крупнейший природный резервуар пресной воды, содержащий около 20% ее мировых запасов. Байкал и его прибрежные территории отличаются уникальным разнообразием флоры и фауны - там обитают около 2,6 тыс. видов и подвидов водных животных, более половины из которых - эндемики, то есть встречающиеся только в этом водоеме. Байкал включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.