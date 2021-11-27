В Госсовете Крыма назвали сроки подачи иска к Украине об ущербе от блокад

"Сегодня и юристы, и все, кто связан с этой проблемой, очень активно работают. Но тут видите, то коронавирус, то удаленка, объективные причины задержки есть. Стараемся как можно быстрее. Я думаю, что в этом году мы уже не успеем до конца года, думаю, что где-то в первом квартале 2022 года мы выйдем в суд", - сказал Фикс. Он уточнил, что юристы должны подкрепить сумму ущерба документами, которые не вызовут сомнений у суда.

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Первый иск Крыма к Украине, касающийся ущерба от инициированных Киевом блокад полуострова, будет подан в Арбитражный суд в первом квартале 2022 года, сообщил ТАСС первый вице-спикер Госсовета региона Ефим Фикс.

В августе глава комитета по законодательству регионального Госсовета Крыма Сергей Трофимов сообщил ТАСС, что предполагается подать иск по водной блокаде, затем по энергетической. Также планируются отдельные претензии к Украине по продовольственной, транспортной и банковской блокадам.

Украина в мае 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией в результате проведенного на полуострове референдума, в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова. Кроме того, в ноябре 2015 года были полностью прекращены поставки электроэнергии на полуостров из соседнего государства. В регионе до мая 2016 года действовал режим ЧС, применялись веерные отключения потребителей.

Ранее в Госсовете Крыма сообщили, что только от водной блокады уже документально подтвержден ущерб на 1,5 трлн рублей, но итоговая сумма может быть в разы больше, работа по подсчету продолжается. Кроме того, 24 августа СК РФ возбудил уголовное дело по статье "Экоцид". Как рассчитывают в Крыму, к ответственности будут привлечены конкретные лица - те, кто подстрекал к организации блокад и участвовал в этом.