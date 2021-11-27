В штате Нью-Йорк ввели чрезвычайное положение из-за роста числа заражений коронавирусом

ТАСС, 27 ноября. Губернатор американского штата Нью-Йорк Кэти Хокул в пятницу объявила о введении в штате чрезвычайного положения до 15 января 2022 года в связи с ростом случаев заражения коронавирусом. Соответствующий указ опубликован на сайте губернатора.

"Поскольку в Нью-Йорке в настоящее время наблюдается распространение COVID-19 со скоростью, не наблюдаемой в штате с апреля 2020 года, поскольку число госпитализаций с COVID-19 за последний месяц увеличилось до более 300 в день, <...> я объявляю чрезвычайное положение на всей территории штата Нью-Йорк до 15 января 2022 года", - говорится в указе.

Ранее телекомпания CNN со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса сообщила, что в целом число случаев заражения COVID-19 в США вновь стало расти, увеличившись за минувшую неделю на 16% - примерно до 92 тыс. в сутки.

Рост заболеваемости, сообщает CNN, привел и к росту числа госпитализаций заболевших ковидом (более чем 50 тыс. в сутки) и летальных исходов (более 1,1 тыс. в сутки). По последним данным Университета Джонса Хопкинса, в США с начала эпидемии выявлено более 48,1 млн случаев заражения коронавирусом, 776 349 человека умерли. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.