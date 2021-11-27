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Пандемия COVID-19

Володин хочет ознакомиться со всеми комментариям о QR-кодах под его постом в Telegram

На данный момент число комментариев превысило 607 тыс.

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что намерен ознакомиться со всеми комментариями, которые были оставлены под постом в его Telegram-канале о законопроектах по введению QR-кодов на транспорте и в общественных местах.

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"Постараюсь организовать эту работу, чтобы ознакомиться со всеми комментариями, прозвучавшими от вас за это время. Для нас важно, чтобы все конструктивные предложения были изучены и учтены", - написал спикер в своем канале, заметив, что "одному с таким объемом справиться не получится".

На данный момент число комментариев превысило 607 тыс. При этом новый пост уже набрал почти 2 тыс. откликов.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте и в общественных местах. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточнили, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

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Володин, Вячеслав ВикторовичРоссияПандемия COVID-19
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