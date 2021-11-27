Организаторы биеннале запустят мобильное приложение с арт-маршрутами по Уралу

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 ноября. /ТАСС/. Организаторы Уральской индустриальной биеннале современного искусства запустят после 20 декабря тестовую версию мобильного приложения с 20 арт-маршрутами и 40 индустриальными объектами в городах Урала. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе биеннале.

"Тестовая версия приложения "INDUSTRIAL: маршруты по Уралу" будет доступна в AppStore и GooglePlay после 20 декабря. В приложении будут 20 маршрутов и не менее 40 индустриальных объектов в городах Урала", - сообщили в пресс-службе, отметив, что маршруты включат также арт-резиденции биеннале.

Разработку мобильного приложения команда Уральской индустриальной биеннале запустила в 2021 году при поддержке Федерального агентства по туризму. Это первое приложение, которое собирает в маршруты индустриальные точки по всему региону, объединяя в своем профиле несколько областей Урала, отмечают в пресс-службе.

Маршруты будут доступны для самостоятельных путешествий. Кроме того, весной 2022 года организаторы планируют возобновить платные туры по маршрутам Уральской биеннале, и их можно будет купить напрямую через приложение.

Программа маршрутов реализуется в городах арт-резиденций биеннале. Это серия поездок по Уралу, знакомящих жителей и гостей региона с его индустриальным наследием и художественными практиками, осмысляющими индустриальность территории. С 2017 года провели 59 маршрутов общей протяженностью 20 тыс. км. В 2021 году площадки биеннале развернули в Челябинске, Асбесте, Нижнем Тагиле, Полевском, Кыштыме, Сатке, а также в поселках Черноисточинск и Сокол в Челябинской и Свердловской областях.

Уральская индустриальная биеннале - крупнейший международный проект в сфере современного искусства на территории России, который реализуется с 2010 года по инициативе Уральского филиала Государственного центра современного искусства. В этом году темой биеннале стала "Время обнимать и уклоняться от объятий", предметом осмысления - нормы межличностной коммуникации, переживающие особенно стремительную трансформацию в новых глобальных условиях. Публичная программа стартовала 16 сентября, а основную программу для широкой публики представят со 2 октября по 5 декабря в Екатеринбурге и некоторых городах Урала. Биеннале современного искусства собрала на Урале более 50 художников и коллективов из 23 стран.