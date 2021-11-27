Всемирная медицинская ассоциация: избежать мутации коронавируса позволит лишь вакцинация

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. Массовая вакцинация важна для того, чтобы избежать мутации коронавируса и появления очень заразных и крайне опасных штаммов. Об этом заявил председатель Всемирной медицинской ассоциации (ВМА, WMA) Франк Ульрих Монтгомери в интервью, которое было опубликовано в субботу в газетах германской медиагруппы FUNKE .

"Все мы сначала недооценили эту пандемию. Я тоже думал, что это разновидность гриппа. В какой-то момент мы посчитали, что сможем добиться коллективного иммунитета, но потом появился очень заразный вариант "дельта". Теперь мы знаем, что нам придется проводить вакцинацию годами, чтобы не дать вирусу шанса", - отметил он.

По словам Монтгомери, нельзя позволить вирусу мутировать, а обнаруженный на юге Африки новый вариант - "хороший пример", почему это так важно. "Мы еще ничего не знаем о его опасности, но похоже, что он быстро распространяется", - сказал глава ВМА. "Меня сильно беспокоит, что может появиться некий вариант, который будет заразен как "дельта" и опасен как Эбола. Чем меньше инфекций мы допустим, тем лучше", - добавил он.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении также говорилось, что у этой разновидности коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения этим штаммом является "повышенным".

ВМА - международная организация, куда входят более 100 национальных объединений врачей, включая российское. Она занимается выработкой этических норм в медицинской деятельности, которых обязаны придерживаться врачи всех стран. Ассоциация была создана в 1947 году.