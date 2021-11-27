Прокуратура Севастополя выявила более 350 нарушений при реализации ФЦП и нацпроектов

СЕВАСТОПОЛЬ, 27 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Севастополя за девять месяцев 2021 года выявила 353 нарушения при реализации федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и Севастополя и нацпроектов в городе, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе надзорного ведомства.

"По результатам надзорных проверок за девять месяцев 2021 года в сфере реализации национальных проектов выявлено 271 нарушение закона. По материалам прокуратуры следственными органами возбуждены четыре уголовных дела. За девять месяцев этого года прокурорами по результатам надзорных проверок исполнения законодательства при реализации ФЦП выявлено 82 нарушения закона, внесено 39 представлений, 13 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, о недопустимости нарушения закона предостережено 13 должностных лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено пять уголовных дел", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, на реализацию в регионе мероприятий в рамках нацпроектов в 2021 году предусмотрено более 4 млрд рублей. "По состоянию на ноябрь текущего года, кассовое освоение денежных средств составило 2,9 млрд рублей, то есть 68%. В минувшем году, по состоянию на конец года, освоение бюджетных средств составило - 84 %, что связано с переносом сроков завершения двух объектов национального проекта "Демография": реконструкции спорткомплекса имени 200-летия Севастополя и стадиона "Горняк". Данные объекты не реализованы до настоящего времени", - отмечается в сообщении.

Ведомство также подчеркивает, что "срыв сроков строительства ставит под угрозу полноту выполнения правительством Севастополя задач национального проекта на текущий год". "Также правительству города необходимо принять меры для завершения строительства объектов федеральной целевой программы развития Республики Крым и Севастополя, ввод в эксплуатацию которых запланирован на 2021 год. В целях реализации ФЦП бюджету города Севастополя на 2021 год выделено 19 млрд рублей, из которых на 1 ноября освоена лишь половина", - сообщается в пресс-релизе.

В ведомстве отметили, что "причинами несоблюдения сроков окончания строительства объектов ФЦП и ввода их в эксплуатацию в отдельных случаях является нарушение подрядчиками сроков выполнения строительных работ". "Такие факты, например, допущены при строительстве модульного детского сада и физкультурно-оздоровительного комплекса в п. Кача, пожарных депо в селах Павловка и Терновка, которые должны быть завершены в декабре 2021 года. В ходе прокурорских проверок выявляются проблемы со своевременностью формирования земельных участков, необходимых для строительства объектов федеральной целевой программы, факты хищения бюджетных средств при финансировании строительства", - сообщила пресс-служба.

Запланирован ряд прокурорских проверок, также будет изучена полнота принимаемых правоохранительными органами мер по расследованию уголовных дел о нарушениях при реализации нацпроектов и ФЦП.

О ФЦП

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя принята в 2014 году. С учетом последних корректировок она продлена до 2025 года, объем финансирования увеличен до 1,37 трлн рублей. В рамках ФЦП уже создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт в Симферополе, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и трасса "Таврида".