Выдача квартир дольщикам ЖК в Нижнем Новгороде начнется на следующей неделе

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали двум корпусам строящегося с 2014 года жилого комплекса "Новинки Smart City" в Нижегородской области. Более 100 семей смогут получить квартиры, сообщил в субботу вице-премьер России Марат Хуснуллин в Instagram.

"Разрешение на ввод получили два корпуса ЖК "Новинки Smart City" в Нижнем Новгороде", - написал Хуснуллин.

По его словам, квартиры получат 110 семей. Выдача ключей начнется на следующей неделе.

Строительство ЖК "Новинки Smart City" в 2014 году начал застройщик "Квартстрой центр", которого в марте 2018 года признали банкротом. Жилой комплекс стал одним из первых в стране, в отношении которого приняли решение о восстановлении прав дольщиков с помощью механизмов Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства.

Два года назад Новинковский сельсовет, где расположен долгострой, присоединили к территории столицы региона. Как сообщали власти Нижнего Новгорода, одной из причин присоединения новых территорий была необходимость решить проблемы обманутых дольщиков двух больших долгостроев - "Новинки Smart City" и "Окский берег" - за счет включения этих территорий в федеральные программы финансирования.