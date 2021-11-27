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Пандемия COVID-19

В Испании потребуют тест на ковид от привитых пассажиров из стран повышенного риска

К "странам риска", которые не входят в состав ЕС, в Испании относят все за исключением около 20 государств

МАДРИД, 27 ноября. /ТАСС/. Власти Испании будут требовать отрицательный тест на коронавирус от всех пассажиров, прибывающих из стран с повышенным риском распространения инфекции, вне зависимости от наличия сертификата о вакцинации. Об этом говорится в указе, опубликованном в субботу в официальном правительственном вестнике.

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"Пассажирам из стран с высоким уровнем риска, под которыми понимаются [страны], где было зафиксировано значительное ухудшение эпидемической ситуации или где были выявлены штаммы, вызывающие особую озабоченность, будет необходимо предъявлять цифровой сертификат об активной инфекции COVID-19 с отрицательным результатом, независимо от их вакцинационного статуса или ранее перенесенного заболевания", - указано в документе.

К "странам риска", которые не входят в состав ЕС, в Испании относят все за исключением около 20 государств. Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Мозамбик, Намибия, Эсватини и ЮАР включены в список государств "с повышенным риском".

В пятницу Минздрав Испании также заявил, что будут введены ограничения на полеты из ЮАР и Ботсваны из-за обнаружения там нового штамма коронавируса.

Теги
ИспанияПандемия COVID-19
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