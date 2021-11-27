{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В Германии заявили о выявлении в стране штамма коронавируса "омикрон"

Министр по социальным вопросам отметил, что инфицированный вернулся из ЮАР
© EPA-EFE/FRIEDEMANN VOGEL

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" выявлен у жителя Германии, который вернулся из ЮАР, о чем можно говорить "с высокой долей вероятности". Об этом сообщил в субботу министр по социальным вопросам земли Гессен Кай Клозе.

На эту тему
Что известно о новом омикрон-штамме коронавируса
Что известно о новом омикрон-штамме коронавируса

"Инфицированный изолирован", - написал он в Twitter, отметив, что окончательные результаты анализов еще не готовы.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении также говорилось, что у этого варианта коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения этим штаммом является повышенным.

Теги
ГерманияПандемия COVID-19
В Амурской области построили теплый дом для зимовки попавших в беду аистов
Лечат раненых птиц в одной из ветеринарных клиник Благовещенска
Читать полностью