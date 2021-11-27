Минздрав Чехии заявил о выявлении штамма коронавируса "омикрон"

ПРАГА, 27 ноября. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон", судя по всему, выявлен у жительницы Чехии, которая вернулась из Египта. Об этом сообщил в субботу журналистам представитель министерства здравоохранения республики Даниэл Кэппл.

"В данный момент нам известно, что у вернувшейся в республику [из Египта жительницы Чехии] возникло обоснованное подозрение на заражение штаммом "омикрон", - отметил он, добавив, что информация об этом будет подтверждена или опровергнута в ближайшее время, когда будут готовы окончательные результаты ее анализов.

Местные СМИ выяснили, что речь идет о жительнице города Либерец на севере Чехии. Она находилась в Египте по турпутевке.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении также говорилось, что у этого варианта коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения этим штаммом является повышенным.