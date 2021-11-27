В дагестанском Каспийске в 2022 году начнут модернизацию системы водоснабжения

МАХАЧКАЛА, 27 ноября. /ТАСС/. Модернизацию систем водоснабжения и водоотведения в дагестанском моногороде Каспийске планируют начать в 2022 году. На проектирование объектов, призванных значительно улучшить качество водоснабжения города-спутника Махачкалы, в 2021 году выделили более 75 млн рублей, сообщил в субботу ТАСС глава администрации Каспийска Борис Гонцов.

"В этом году МУП "Водоканал города Каспийска" совместно с администрацией было разработано техническое задание на проектирование реконструкции систем водоснабжения и водоотведения. Надеемся, что в 2022 году проектирование будет закончено, и в этом же году мы сможем начать строительство. В 2023 году рассчитываем завершить", - сказал Гонцов.

Средства на проектирование, по его словам, в 2021 году выделяло правительство республики. В частности, более 31 млн рублей направили на подготовку проектной документации по реконструкции канализационных насосных станций, которые позволят ликвидировать неочищенные сбросы в открытые источники, в том числе канал им. Октябрьской революции, используемый для водоснабжения Махачкалы и Каспийска. Еще более 34,5 млн рублей выделили на проектирование реконструкции водопроводов для снабжения чистой питьевой водой жителей Каспийска, и более 9 млн рублей - на проекты реконструкции насосных станций водоснабжения.

Как отметил мэр Каспийска, сегодня водопроводные сети города изношены более чем на 80%, из-за чего воду в дома жителей города приходится подавать по часам. "Сегодня все застройщики современных многоквартирных домов сделали резервуары для воды, чтобы был запас - в новых многоэтажках вода круглосуточно подается в квартиры с помощью насосов. Но в старых домах мы вынуждены снижать давление в системе, чтобы вода не разорвала изношенные трубы, когда основой разбор воды заканчивается", - пояснил Гонцов.

По его словам, активно развивающийся город, в котором формируется новая база Каспийской флотилии, в ближайшие годы потребует реализации как новых инфраструктурных проектов, так и новых решений по созданию социальной инфраструктуры.

Проблема водоснабжения и водоотведения в Каспийске обострилась в конце 2020 года, когда большая часть населения фактически осталась без питьевой воды - после сильных дождей в озеро "Рыбье", из которого осуществляется водоснабжение города, попали загрязняющие стоки, вода в кранах каспийчан помутнела и на протяжении трех недель оставалась непригодной для питья.