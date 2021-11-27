Число автобусов в Ярославле увеличится в 1,5 раза до конца года

ТАСС, 27 ноября. Власти Ярославской области заключили договоры с тремя федеральными перевозчиками, в результате чего количество автобусов в областном центре увеличится в 1,5 раза до конца года. Об этом сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

Летом в Ярославле внесли изменения в маршрутную сеть и ввели регулируемые маршруты автобусов. По данным пресс-службы, транспортные компании города не справились с объемом перевозок, что вызвало жалобы со стороны местных жителей.

"После заключения договоров с тремя новыми федеральными перевозчиками, привлеченными для работы в Ярославле, количество автобусов на городских маршрутах увеличится в 1,5 раза", - приводит пресс-служба слова врио губернатора региона Михаила Евраева.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, около 250 автобусов выведут на городские маршруты до конца года, из них 140 введут в течение следующей недели. "Это именно то количество, которого не хватало городу для нормальной работы транспорта. Потому что мы не хотим немножко улучшить ситуацию. Мы хотим ее улучшить кардинально", - отметил Евраев. Приобретение новых автобусов также позволит увеличить до 400 число рабочих мест для водителей, перевозчики командируют работников и обеспечат их проживание. Планируется, что в дальнейшем рабочие места будут отдаваться местным жителям.

Отмечается, что договоры заключаются с перевозчиками до середины июля. Далее город перейдет на пятилетние контракты, конкурсные процедуры по которым запустят весной. "Оценивать работу транспорта планируется с помощью камер и контрольных групп, которые в ходе объезда города будут мониторить наличие резервов. Но главным инструментом контроля, как подчеркнул врио губернатора, останется обратная связь с жителями", - добавили в пресс-службе.