{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

В Литве заявили о готовности отразить попытки вооруженного вторжения нелегальных мигрантов

В Вильнюсе сообщили, что к охране границы привлечено большое количество сил

ВИЛЬНЮС, 27 ноября. /ТАСС/. Литва не исключает вероятность попыток вооруженного вторжения в страну нелегальных мигрантов из Африки и Азии с территории Белоруссии и готова к их отражению. Об этом сообщил в субботу газете Lietuvos rytas начальник Службы охраны государственной границы при МВД республики генерал Рустамас Любаевас.

"Мы готовы к любым сценариям развития событий на границе, в том числе к попыткам проникновения на нашу территорию с использованием оружия. Пограничникам помогают армия и полиция, к охране границы привлечено большое количество сил", - сказал он.

Генерал не уточнил, в чьих руках могло бы находиться оружие. Он утверждал, что когда литовская сторона фиксирует приближение к границе мигрантов, то нередко замечает присутствие рядом с ними представителей белорусских силовых структур. "Опасность конфликта [между литовскими и белорусскими пограничниками] остается, но до сих пор не было случая, чтобы белорусы направили оружие в сторону наших патрулей, - отметил Любаевас. - Наших сотрудников мы инструктируем по вопросам безопасности и реагирования на возможные провокации".

С начала года на литовско-белорусской границе были задержаны более 4 тысяч нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки. Это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год. С августа пограничники и силовые структуры Литвы начали вытеснять пытающихся перейти границу нелегалов обратно в Белоруссию. В результате таких действий в Евросоюз не были пропущены около 7,5 тыс. человек.

Теги
БелоруссияЛитваПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Пандемия COVID-19
Эксперт заявил, что омикрон-штамм коронавируса едва ли вызовет новую пандемию
Профессор Эндрю Поллард, руководивший испытаниями вакцины от коронавируса, созданной Оксфордским университетом и запущенной в производство компанией AstraZeneca сомневается в том, что "омикрон" способен вытеснить доминирующий сейчас в мире дельта-штамм, который отличается очень высокой заразностью
Читать полностью