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РПЦ выступила против наделения правом на маткапитал отцов с детьми от суррогатных матерей

Как заявил митрополит Иларион, суррогатное материнство "является вмешательством в то, что принадлежит самому Богу"
Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион Михаил Терещенко/ТАСС
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Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Русская православная церковь не может поддержать законодательную инициативу о наделении мужчин, воспитывающих детей от суррогатных матерей, правом на маткапитал, поскольку в принципе выступает против такого явления как суррогатное материнство. Об этом заявил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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"Суррогатное материнство Церковью не одобряется и не благословляется, потому что является вмешательством в то, что принадлежит самому Богу. <…> Соответственно, одобрить инициативы, направленные на поддержание суррогатного материнства в той или иной форме, Церковь тоже не может", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу, которая дает возможность отцам, воспитывающим детей от суррогатных матерей, получать маткапитал. Материнский капитал также будет выплачиваться, если мужчина вступил в брак и его жена усыновила его детей, рожденных суррогатной матерью, сообщили ранее ТАСС в пресс-службе Ассоциации юристов России.

Теги
РоссияИларион (митрополит)
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