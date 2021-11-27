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Пандемия COVID-19

В Турции умер россиянин, заразившийся на отдыхе коронавирусом

Он попал в реанимацию с осложнениями
© Ibrahim Laleli/DHA via AP

АНКАРА, 27 ноября. /ТАСС/. Гражданин России, заболевший в Турции коронавирусной инфекцией и с осложнениями попавший в реанимацию, умер. Об этом сообщили в субботу корреспонденту ТАСС в генконсульстве РФ в Анталье.

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"Да, к сожалению, подтверждаем", - сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее поступало сообщение, что россиянин во время отпуска на юге Турции заразился коронавирусом и с осложнениями попал в реанимацию. Российские дипломаты прорабатывали вопрос организации медицинской эвакуации тяжело больного россиянина.

Теги
ТурцияРоссияПандемия COVID-19
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