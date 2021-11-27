В Гонконге прошел показ коллекции российского модельера Валентина Юдашкина

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 ноября. /ТАСС/. Показ под названием "Зимняя сказка" коллекции модельера Валентина Юдашкина состоялся в субботу в Гонконге в рамках проходящего здесь ежегодного фестиваля русской культуры. Мероприятие, организованное Русским клубом в Гонконге, прошло при поддержке генерального консульства РФ.

Коллекцию "от кутюр" (фр. haute couture, "высокая мода") представила дочь кутюрье - Галина, проживающая ныне в этом специальном административном районе Китая. "Это была моя давняя мечта - организовать первый российский показ мод в этом удивительном городе", - сказала она.

Российские модели продефилировали в холле ультрасовременного торгового центра K11 Musea в искрящихся шифоновых платьях, в нарядах, окаймленных воздушными перьями, в эффектных вечерних туалетах. Представление сопровождалось элементами балета и бальными танцами, на мероприятии также работали российская художница и ди-джей.

"Для нас это событие стало особенно значимым по ряду причин. Во-первых, само по себе имя одного из самых известных российских кутюрье задает высокую планку. Было бы замечательно, если бы российская фэшн-индустрия наращивала свое присутствие в Гонконге. Полагаю, это было бы интересно и полезно не только для нас, но и для города", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС генеральный консул РФ в Гонконге Игорь Сагитов. Во-вторых, по его словам, повышается ценность события из-за того, что организация культурных международных мероприятий сейчас, по известным причинам, затруднена.

Главным плюсом дипломат назвал то, что провести мероприятие удалось силами проживающих здесь соотечественников.