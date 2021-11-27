Митрополит Иларион: верующие часто каются в ковид-диссидентстве после смерти близких

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Православные священники сейчас постоянно сталкиваются с тем, что верующие на исповеди раскаиваются, что призывали своих умерших от ковида родственников не вакцинироваться, и в результате не смогли их уберечь. Об этом сообщил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Есть люди, которые другим не советовали делать прививку, своим родственникам. Поспособствовали тому, что эти родственники отправились на тот свет, что они умирали в тяжелейших мучениях, а теперь они приходят к нам, священникам, на исповедь, и говорят: "Как же я раскаиваюсь в том, что я не уберегла свою маму, или что я не уберег свою бабушку. Мы постоянно сейчас с этим сталкиваемся", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"К сожалению, люди раскаиваются и приходят в себя слишком поздно, когда уже ничего невозможно поправить", - добавил иерарх.

Ранее в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией сообщили, что число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 239 против 1 235 днем ранее. Всего с начала пандемии умер 271 531 пациент.