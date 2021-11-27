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Митрополит Иларион: верующие часто каются в ковид-диссидентстве после смерти близких

Иерарх добавил, что "к сожалению, люди раскаиваются и приходят в себя слишком поздно, когда уже ничего невозможно поправить"

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Православные священники сейчас постоянно сталкиваются с тем, что верующие на исповеди раскаиваются, что призывали своих умерших от ковида родственников не вакцинироваться, и в результате не смогли их уберечь. Об этом сообщил в субботу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

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"Есть люди, которые другим не советовали делать прививку, своим родственникам. Поспособствовали тому, что эти родственники отправились на тот свет, что они умирали в тяжелейших мучениях, а теперь они приходят к нам, священникам, на исповедь, и говорят: "Как же я раскаиваюсь в том, что я не уберегла свою маму, или что я не уберег свою бабушку. Мы постоянно сейчас с этим сталкиваемся", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

"К сожалению, люди раскаиваются и приходят в себя слишком поздно, когда уже ничего невозможно поправить", - добавил иерарх.

Ранее в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией сообщили, что число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 239 против 1 235 днем ранее. Всего с начала пандемии умер 271 531 пациент.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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