Китайский город на границе с РФ проведет массовое тестирование из-за трех случаев COVID-19

ПЕКИН, 27 ноября. /ТАСС/. Городской уезд Маньчжурия (автономный район Внутренняя Монголия, север Китая), расположенный на границе с Россией, проведет массовое тестирование населения после выявления там трех случаев заражения коронавирусом. Об этом в субботу сообщили местные власти.

Накануне в городе, население которого превышает 150 тыс. человек, было выявлено три новых случая инфицирования. Все заразившиеся - рабочие зон повышенного риска, из них один - сотрудник деревообрабатывающей компании, еще двое - грузчики.

После обнаружения новых случаев власти оперативно ввели строгие ограничительные меры. В Маньчжурии отменены все культурные и спортивные мероприятия, запрещены массовые собрания людей и проведение конференций. В городе приостановлена работа общественного транспорта и служб такси.

Медицинские учреждения временно оказывают только неотложную помощь. Въезд и выезд в дома престарелых ограничен. Дошкольные образовательные учреждения, школы и другие учебные заведения закрыты, обучение переведено в режим онлайн. Местным жителям рекомендовано соблюдать противоэпидемические меры, не покидать свои жилища без острой необходимости, носить маски, использовать антисептики.

15 ноября Торговое представительство РФ в КНР сообщило ТАСС, что власти городского уезда Маньчжурия с 11 ноября ввели временный запрет на импортные железнодорожные поставки через погранпереход "Забайкальск - Маньчжурия" такой продукции, как пиво, минеральная вода, красное вино, растительное масло (в том числе соевое) и прочие пищевые масла, кедровые орехи, маргарин, мука, конфеты, а также палочки для еды (в том числе для мороженого), древесный уголь, листовые древесные материалы и смазочные масла. По данным торгпредства, исключение составляют международные интермодальные поставки в контейнерах.