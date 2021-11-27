Коков сообщил, что коллективный иммунитет к коронавирусу достиг в КБР почти 50%

НАЛЬЧИК, 27 ноября. /ТАСС/. Коллективный иммунитет к коронавирусу достиг в Кабардино-Балкарии (КБР) в результате вакцинации почти 50%, сообщил глава региона Казбек Коков в субботу на своей странице в социальной сети Instagram.

"На сегодня мы наблюдаем определенное снижение и по выявлению [заразившихся коронавирусом], и по количеству больных на койках. Считаем, что это результат двухнедельных каникул. Сегодня 1 144 человек в больнице, а две недели назад было 1 445 пациентов. Напряжение в больницах немного снижается, надеемся что эта тенденция сохранится и в дальнейшем. По вакцинации в последние два месяца мы имели высокие темпы, что нам позволило достичь 246 тыс. вакцинированных, это уже определенный результат. По коллективному иммунитету фактически мы доходим до отметки 50%", - рассказал Коков.

Вместе с тем он подчеркнул, что этого недостаточно. "Если мы хотим к Новому году подходить с более серьезными цифрами по коллективному иммунитету, то должны в день вакцинировать не менее 2,5-3 тыс. человек", - отметил он.

Коков также сообщил, что в субботу ревакцинировался сам. "Я сам вакцинировался, прошло ровно полгода и сейчас ревакцинировался. Считаю, что это ответ на болезнь", - добавил он.

По данным оперштаба, в регионе наблюдается небольшое снижение количества заболевших, на 27 ноября в КБР выявлено 38 596 случаев (113 за сутки). В результате 324 КТ-исследований выявлено 154 больных с признаками вирусной пневмонии. Выздоровели 35 190 человек (100 за сутки), умерли 1 174 человек (10 за сутки).