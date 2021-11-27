Экскурсии школьников на предприятия начнут проводить во всей Тверской области с 2023 года

ТАСС, 27 ноября. Власти Тверской области с 2023 год включат все школы региона в проект по проведению экскурсий для школьников на предприятиях, который на данный момент реализуется в пилотном режиме в Твери и Калининском районе. Это позволит в течение нескольких лет сформировать молодежный кадровый резерв, сообщил ТАСС начальник управления приоритетных проектов и программ министерства экономического развития Тверской области Алексей Иванов.

"Пока у нас задействованы школы города Тверь и Калининского района. В дальнейшем, конечно, начнем подключать следующие города - Ржев, Торжок, Вышний Волочек. С 2023 года, если все будет хорошо, то [в проект войдет] вся область. До этого мы будем точечно пробовать отдельные города", - сказал Иванов.

Он отметил, что целью проекта является создание для школьников стимулов к изучению естественных и технических наук, а также помощь в профессиональной ориентации. Изначально его планировали реализовать в полном масштабе в 2022 году, но из-за эпидемиологической обстановки сроки перенесли на 2023 год. Тем не менее, в 2021 году число предприятий, готовых принимать экскурсии, увеличилось до 20. Среди них - склад одной из логистических компаний, хлебозавод, типография.

Власти региона рассчитывают, что проведение экскурсий поможет сформировать молодежный кадровый резерв для каждого участника проекта. "Будет учет, кто в принципе заинтересовался тем или иным предприятием, и года через два-три мы поймем, сохранили ли они свой интерес к этим предприятиям. С предприятиями договорились, что при приеме на работу в графе анкеты будет пункт, посещал ли соискатель экскурсии", - сказал Иванов, добавив, что экскурсии ориентированы на учеников 7-11 классов.

Ранняя профессиональная ориентация детей и подростков - одно из приоритетных направлений в Тверской области поскольку способствует кадровому обеспечению экономики региона. Частью системы профориентации является обеспечение временной занятости детей в летнее время, это способствует формированию у школьников сознательного отношения к труду. Ежегодно в период летних каникул трудоустраиваются порядка 5 тыс. подростков, при этом работодателям из областного бюджета субсидируют 50% затрат на заработную плату несовершеннолетним.