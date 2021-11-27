Ульяновские власти ослабят ограничения для кинотеатров, ресторанов, ТЦ и гостиниц

ТАСС, 27 ноября. Власти Ульяновской области ослабят с 1 декабря ограничения, введенные из-за коронавируса. Так, жителям без ПЦР-тестов на коронавирус или QR-кодов о вакцинации или перенесенном заболевании разрешат посещать ТЦ в дневное время по будням, кинотеатры смогут работать с заполняемостью в 70%, а кафе и рестораны будут открыты для имеющих QR-код, справку о перенесенном ковиде или отрицательный тест без ограничений по заполняемости, сообщает пресс-служба правительства Ульяновской области.

"С 1 декабря кинотеатры смогут работать с заполняемостью 70%. При этом обязательным условием остается наличие у посетителей действующего QR-кода, сертификата о вакцинации или отрицательного теста ПЦР. У работников кинотеатров должен быть действующий QR-код или сертификат о вакцинации. Кроме того, для граждан, не имеющих QR-код, сертификат о вакцинации, отрицательный тест ПЦР, справки о перенесенном коронавирусе, будет открыт свободный доступ в торговые и торгово-развлекательные центры в период с понедельника по пятницу с 08:00 до 15:00", - говорится в сообщении пресс-службы.

Заведениям общепита разрешат работать с полной заполняемостью, однако посетители должны иметь QR-коды, сертификаты о вакцинации или отрицательный тест ПЦР. Аналогичные требования касаются гостей, которые будут присутствовать на свадебных церемониях.

Гостиницы, хостелы смогут заселять постояльцев без QR-кода, сертификата о вакцинации, отрицательного теста ПЦР и справки о перенесенном заболевании. Эти документы будут требовать только при посещении объектов общепита, расположенных в средствах размещения.

Что касается детей от 14 до 18 лет, то теперь они смогут посещать театры без сопровождения родителей или других законных представителей.

При этом в Ульяновской области сохраняется требование соблюдать социальную дистанцию, а также использовать маски на мероприятиях и при посещении ТЦ, кинотеатров, ресторанов и других объектов.

О ситуации в регионе

По данным сайта стопкоронавирус.рф, на 27 ноября в регионе выявлено около 109,8 тыс. случаев заражения коронавирусом. Медики вылечили более 101 тыс. пациентов, еще 3,3 тыс. человек умерли. В целом в Ульяновской области фиксируется тенденция к стабилизации ситуации с коронавирусом. Свободный коечный фонд в стационарах для больных ковидом составляет более 800 коек. Снижается число пациентов, находящихся на амбулаторном лечении - сейчас это около 9,5 тыс. человек, отмечают в правительства региона.