Молодые люди составляют большинство инфицированных в ЮАР омикрон-штаммом коронавируса

ПРЕТОРИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. Большинство из поступающих в больницы ЮАР больных, инфицированных омикрон-штаммом коронавируса, являются молодыми людьми. Об этом заявила в субботу Рудо Матива, руководитель отделения интенсивной терапии больницы Криса Хани Барагваната в городе Соуэто.

"Молодые люди в возрасте от 20 до 30 лет поступают к нам с заболеваниями средней и тяжелой степени, - отметила она в ходе пресс-конференции, которая проводилась онлайн. - Некоторые из них нуждаются в экстренной интенсивной терапии".

Матива не назвала сколько инфицированных омикрон-штаммом находятся в руководимом ею отделении, однако заметила, что большинство из них не прошли курс вакцинации от COVID-19. "Около 65% наших пациентов не имеют прививок от коронавируса, - заявила она. - Есть значительные опасения, что медицинские учреждения уже в ближайшее время столкнутся с мощным потоком заболевших, вызывая перегрузки в национальной системе здравоохранения".

Между известный эпидемиолог Салим Абдул Карим заметил, что пока еще рано делать окончательные выводы о том, что именно молодые люди более других подвержены заражению омикрон-штаммом. "Однако мы можем сказать, что в ближайшем будущем увидим большое количество заболевших коронавирусом среди тех, кто не сделал прививку от COVID-19", - подчеркнул он.

Согласно последним данным, в ЮАР выявлено 150 заболевших коронавирусом, возбудителем которого стал омикрон-штамм.

На текущий день в ЮАР использовано 25 млн доз вакцины от COVID-19. Полный курс прививок прошли 14,1 млн человек, или 23,8% населения страны.