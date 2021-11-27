Судебные приставы заблокировали счета автодилера "Рольф" по делу его владельца Петрова

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Сотрудники ФССП заблокировали счета росийского автодилера "Рольф" по делу основателя компании Сергея Петрова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Приставы заблокировали некоторые счета "Рольфа". Это произошло по требованию прокуратуры в рамках расследования дела в отношении владельца компании Сергея Петрова", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе "Рольфа" ТАСС подтвердили, что заблокирован один из счетов компании.

"Действительно, в рамках расследования, начатого еще в 2019 году, службой судебных приставов в качестве обеспечения иска была произведена техническая блокировка средств на одном из счетов компании. Сейчас мы работаем над тем, чтобы счет был разблокирован", - сообщили в компании.

Тем не менее в компании подчеркнули, что это не повлияло на ее деятельность: "Все дилерские центры "Рольф" работают в штатном режиме. Мы продолжаем продавать новые автомобили и автомобили с пробегом, обслуживать автомобили".

Следственный комитет РФ в конце июня 2019 года возбудил в отношении главы "Рольфа" Сергея Петрова и ряда руководителей компании уголовное дело о выводе за рубеж 4 млрд рублей. По версии следствия, в феврале 2014 года ООО "Рольф" приобрело у компании "Панабел лимитед" акции ЗАО "Рольф эстейт" по заведомо завышенной цене.