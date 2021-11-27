Папа Римский назвал Средиземное море "большим кладбищем" из-за гибели там мигрантов

НИКОСИЯ, 27 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск призвал к проявлению милосердия к беженцам и назвал "большим кладбищем" Средиземное море, в водах которого гибнет огромное число нелегальных мигрантов. Это сравнение понтифик сделал в обращении к жителям Кипра и Греции - двух стран, в которых он будет находиться с апостольскими визитами со 2 по 6 декабря.

Глава Римско-католической церкви сказал в этом обращении, которое было распространено в субботу в двух указанных странах, что уже чувствует себя желанным гостем, и поблагодарил всех, кто участвует в подготовке его визита. "Но я также думаю о тех, кто в последние годы, и даже сегодня, спасается от войн и бедности, высаживается на берегах континента и в других местах и сталкивается не с радушным приемом, а с враждебным отношением и даже с эксплуатацией", - сказал Папа Франциск.

"Они - наши братья и сестры, - продолжил глава Святого престола. - Сколько из них погибло в море? Сегодня наше море, Средиземное море - это большое кладбище", - констатировал понтифик. По его словам, Средиземное море - это то водное пространство, которое связывает много стран и побуждает людей "плыть вместе, а не идти разными путями, особенно в этот момент, когда борьба с пандемией по-прежнему требует коллективного обязательства и когда неминуем климатический кризис".

Глава Святого престола сказал, что отправляется в Грецию и на Кипр в качестве паломника, следуя по стопам первых великих миссионеров, в особенности апостолов Павла и Варнавы (апостол от семидесяти, проповедовавший в I веке н.э., основатель Кипрской церкви - прим. ТАСС). "Хорошо вернуться к своим корням, и для Церкви важно заново открыть для себя радость Евангелия", - подчеркнул Франциск.

Как сообщил в пятницу официальный представитель кипрского правительства в ранге министра Мариос Пелеканос, президент Республики Кипр Никос Анастасиадис обсудит с понтификом во время его визита в Никосию стремление Франциска сделать Ватикан пристанищем для некоторого числа вынужденных мигрантов. С последними Папа Римский собирается 3 декабря отслужить молебен в католической церкви Святого Креста в кипрской столице.

Глава Святого престола постоянно поднимает тему отношения к мигрантам, и во время визита в Грецию, куда Франциск отправится после посещения Кипра 4 декабря, у него запланирована остановка на острове Лесбос, где он посетит центр временного размещения беженцев. По итогам своего предыдущего визита в этот центр в 2016 году понтифик перевез несколько находившихся в нем мигрантов в Ватикан.