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Пандемия COVID-19
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СМИ: в ФРГ выявили два случая заражения штаммом "омикрон"

Оба инфицированных прибыли в Германию из ЮАР
© AP Photo/Francisco Seco

БЕРЛИН, 27 ноября. /ТАСС/. Первые два случая заражения новым штаммом коронавируса "омикрон" подтверждены в Германии. Об этом сообщило в субботу издание Focus Online со ссылкой на Минздрав земли Бавария.

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Оба инфицированных прибыли в Германию из ЮАР 24 ноября.

В пятницу Всемирная организация здравоохранения обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В ее заявлении также говорилось, что у этого варианта коронавируса "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Кроме того, согласно предварительным свидетельствам, риск заражения этим штаммом является повышенным.

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ЮАРГерманияПандемия COVID-19
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