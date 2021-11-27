ВОЗ подтвердила, что пропустила буквы греческого алфавита для названия штамма коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 27 ноября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намеренно пропустила две буквы греческого алфавита для именования нового штамма коронавируса - "омикрона". Об этом пишет газета The New York Post со ссылкой на официального представителя данной структуры ООН Маргарет Харрис.

Политики и пользователи социальных сетей начали рассуждать, что специалисты отказались от использования буквы "ню" во избежание созвучия с английским словом "новый" (нью). Греческую же "кси" якобы было решено отвергнуть по причине того, что в английском написании она идентична фамилии Си. Последнее, по их версии, могло вызвать ассоциацию с председателем КНР Си Цзиньпином, отмечает издание.

В ВОЗ частично подтвердили предположения. "Что касается "ню", то люди могли бы ошибочно подумать, что это новый вариант, скорее чем название, - сказала Харрис. - "Кси" - это общая фамилия. Мы договорились о правилах именования, чтобы избегать использования географических названий, имен людей, животных, чтобы избежать ярлыков".