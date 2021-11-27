Глава Кузбасса не будет выслушивать объяснения уволенного после банкета мэра Прокопьевска

КЕМЕРОВО, 27 ноября. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, отправивший накануне в отставку мэра города Прокопьевск Вячеслава Старченко за проведение торжественного банкета в день взрыва на шахте "Листвяжная", не намерен больше с ним работать и выслушивать объяснения, которые Старченко намеревался предоставить. Об этом Цивилев сообщил в эфире YouTube-канала "Соловьев.Live" .

Ранее в соцсетях появились видеозаписи с торжественного банкета, проходившего вечером в четверг, после взрыва на "Листвяжной" и устроенного якобы по случаю инаугурации Старченко, избранного мэром 13 ноября. Цивилев заявил о том, что глава города отправлен в отставку, позднее его исключили из партии "Единая Россия". Сам Старченко заявил телеканалу "РЕН ТВ", что видео является фейковым, и он намерен встретиться и объясниться с губернатором, а также обратиться в правоохранительные органы. Давать комментарии ТАСС экс-мэр отказался.

"Мы вместе работать не будем. Мне не интересны объяснения на эту тему", - сказал Цивилев.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром в четверг. По последним данным, 64 человека пострадали, 51 - погиб, в их числе пять горноспасателей. По факту инцидента возбуждено два уголовных дела о нарушении промышленной безопасности и халатности, повлекших гибель горняков.