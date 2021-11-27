Путин обратился к участникам юбилейного вечера КВН

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин ценит в "Клубе веселых и находчивых" (КВН) не только шутки, но и честную игру, командную работу. Глава государства по видеосвязи обратился к участникам юбилейного вечера КВН, который в субботу был показан в эфире Первого канала.

"Если серьезно, в основе КВН не просто шутки, а гораздо более глубокие вещи. Такие, как ценности командной работы, честного, открытого соперничества, взаимоуважения и взаимной поддержки", - сказал глава государства.

Он поздравил КВН с 60-летием. "КВН впервые вышел в эфир в ноябре 1961 года и практически сразу стал настолько популярным, что при первых же звуках песни "В урочный день, в урочный час мы начинаем вечер наш" миллионы людей стремились к телевизорам. А они тогда были далеко не в каждой семье. Поэтому нередко в одной квартире вместе собирались все соседи", - напомнил Путин. По его словам, "КВН увлекал, покорял сердца своим ярким, уникальным форматом, концентрацией юмора, энергии, задора".

"Из телевизионной передачи он очень быстро вырос в настоящее молодежное движение: в КВН играли и продолжают играть в школах и вузах, в крупных городах и небольших поселках, его популярность давно вышла за пределы нашей страны, приобрела без всякого преувеличения международный характер", - уверен президент. "За эти десятилетия КВН стал по сути частью нашей жизни, объединяющим, связующим звеном и у нас, и за рубежом, особенно в тех странах, где знают и любят русский язык", - считает глава государства.

По его мнению, "любовь к КВН объединяет целые поколения его зрителей и, конечно же, участников". "Тем, что они принадлежат к сообществу КВНщиков, гордятся представители самых разных возрастов и профессий, что называется, и физики, и лирики. А многим талантливым молодым людям, студентам именно КВН стал успешной стартовой площадкой в их телевизионной, артистической, творческой карьере", - заметил Путин.

Он подчеркнул, что "несмотря на вполне зрелый возраст, КВН и сегодня остается молодым, динамичным, по-хорошему дерзким". В этом президент видит огромную заслугу бессменного ведущего и главы Международного союза КВН Александра Маслякова. Глава государства пожелал "Клубу веселых и находчивых" "всегда держать на максимуме яркую, сильную волну юмора, остроумия и боевого настроя".

К словам поздравления присоединился и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, который не только посмотрел юбилейную игру, но и впервые оценивал ее в составе жюри.

Шутки с президентом

Путин - давний поклонник шутливой студенческой игры. Он приезжал на КВН в 2004, 2006, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018 годах, неоднократно встречался с Масляковым.

Во время одной из таких бесед было решено предоставить Клубу свой дом. Задание было дано мэру Москвы Сергею Собянину, предложившему переделать под нужды КВН здание кинотеатра "Гавана". Путин даже приезжал на стройплощадку, чтобы проверить, как идут работы, а через год побывал на открытии Московского молодежного центра "Планета КВН" в столичном районе Марьина Роща. Ранее Путин признавался, что особенно ценно, что КВН - это отечественный интеллектуальный продукт.

"Клуб веселых и находчивых" в 1961 году придумали Альберт Аксельрод, Михаил Яковлев и Сергей Муратов. Название телевизионной программе было дано в честь популярных в то время в СССР черно-белых телевизоров КВН. С 1964 года передачу стал вести Александр Масляков. Гимном КВН тех лет была песня "В урочный день, в урочный час", написанная композитором Юрием Саульским. За острый юмор на злобу дня в 1971 году передачу закрыли. Вновь в телеэфир КВН вышел лишь в 1986 году.