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ЧП на шахте "Листвяжная"
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Папа Римский Франциск выразил соболезнования по поводу трагедии на шахте "Листвяжная"

По последним данным, в результате ЧП 51 человек погиб

ВАТИКАН, 27 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск выразил соболезнования по поводу трагедии на шахте "Листвяжная". Телеграмму от имени понтифика направил президенту РФ Владимиру Путину в субботу государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, сообщает служба печати Святого престола.

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"С глубокой грустью узнав о трагическом инциденте на шахте в Сибири, Его святейшество Папа Римский Франциск передает свои искренние соболезнования Вам и всему российскому народу. Он возносит молитвы за всех, кто погиб, и тех, кто оплакивают потерю близких, а также просит придать сил всем пострадавшим", - говорится в послании.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром в четверг. По последним данным, 64 человека пострадали, 51 - погиб, в их числе пять горноспасателей. 

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Франциск (Папа Римский)Путин, Владимир ВладимировичВатиканРоссияЧП на шахте "Листвяжная"
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