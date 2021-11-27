ВАТИКАН, 27 ноября. /ТАСС/. Папа Римский Франциск выразил соболезнования по поводу трагедии на шахте "Листвяжная". Телеграмму от имени понтифика направил президенту РФ Владимиру Путину в субботу государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин, сообщает служба печати Святого престола.
"С глубокой грустью узнав о трагическом инциденте на шахте в Сибири, Его святейшество Папа Римский Франциск передает свои искренние соболезнования Вам и всему российскому народу. Он возносит молитвы за всех, кто погиб, и тех, кто оплакивают потерю близких, а также просит придать сил всем пострадавшим", - говорится в послании.
ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло утром в четверг. По последним данным, 64 человека пострадали, 51 - погиб, в их числе пять горноспасателей.