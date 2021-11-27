Врач из ЮАР, предугадавшая появление штамма "омикрон", рассказала о его симптомах

ЛОНДОН, 27 ноября. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса, получивший название "омикрон", вызывает необычные, но при этом относительно легкие симптомы у заразившихся молодых людей. Об этом рассказала газете The Daily Telegraph председатель Медицинской ассоциации ЮАР Анжелик Кутзе.

По словам Кутзе, которая является практикующим врачом и работает в столице ЮАР Претории, в последнее время среди ее пациентов с COVID-19 появились молодые люди, различавшиеся по этнической принадлежности и социальному статусу, которые жаловались на сильную усталость. Ни один из них не жаловался на потерю или изменение ощущения вкуса или обоняния. Кутзе также упомянула случай с шестилетним ребенком, у которого был сильно учащенный пульс и повышенная температура.

"Их симптомы очень сильно отличались от того, с чем я имела дело раньше, и были очень легкими", - рассказала она.

Кутзе обратила внимание на нехарактерные для коронавируса симптомы, которые 18 ноября появились и у четырех членов ее семьи. Их анализы на COVID-19 оказались положительными, при этом все жаловались на то, что чувствуют себя очень усталыми и разбитыми. После этого Кутзе одной из первых предупредила власти ЮАР о вероятности распространения в стране нового штамма.

Доктор говорит, что приняла около дюжины пациентов с похожими симптомами, у которых подтвердилось заражение COVID-19. Почти все были здоровыми мужчинами. Прививок не было примерно у половины из них.

Кутзе опасается? что у пожилых людей, в особенности страдающих диабетом и другими хроническими заболеваниями, инфекция, вызванная омикрон-штаммом, может протекать значительно тяжелее. Как указывает издание, лишь около 6% жителей ЮАР - люди старше 65 лет, поэтому ситуация с заболеваемостью в этой возрастной группе пока не очень хорошо ясна.

"Сейчас нам следует опасаться того, что новым штаммом будут заражаться пожилые невакцинированные люди. Если они не привиты, то у многих болезнь будет протекать тяжело", - добавила Кутзе.