Эксперт: туристическому сектору ЮАР грозят убытки в размере более $5 млрд

ПРЕТОРИЯ, 28 ноября. /ТАСС/. Туристический бизнес Южно-Африканской Республики, для которого решения правительств ряда государств поместить ЮАР в красный список стран в связи с появлением на юге Африки омикрон-штамма коронавируса стали ударом, рискует потерять в текущем году более $5 млрд. Об этом заявила в субботу южноафриканский эксперт в области международного туризма Джилиан Сандерс.

"Туристический сектор ЮАР только начал выходить из кризиса трех предыдущих волн коронавируса, как на него обрушился новый и мощный удар, - подчеркнула она в эфире местного телеканала eNCA. - Туристический поток в ЮАР приносил ежегодно местному бизнесу доход в размере $5,2 млрд. Эти деньги будут в текущем году потеряны".

По ее словам, предстоящий летний туристический сезон в ЮАР, который начинается в декабре, будет чрезвычайно тяжелым для сектора и всей национальной экономики. "Очень значительные финансовые средства не поступят в страну, сезон обещает для бизнеса стать очень сложным, могу сказать, катастрофическим", - сказала Сандерс. Она добавила, что в туристическом секторе ЮАР насчитывается 670 тыс. рабочих мест, еще около 400 тыс. - в смежных отраслях. "Что станет с людьми, которые работают в туристической отрасли ЮАР, неизвестно", - заключила Сандерс.

С пятницы туристы начали массово покидать ЮАР. Причиной этого стала публикация данных о появлении на юге Африки нового омикрон-штамма коронавируса. Согласно предварительным выводам, он имеет повышенную активность. Более 20 стран уже приостановили полеты на юг Африки, включая ЮАР. Сейчас многочисленные курортные центры и гостиницы Южно-Африканской Республики сообщают о массовом отказе зарубежных туристов от забронированных мест и путевок.