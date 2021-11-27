В Австрии подозревают первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон"

ВЕНА, 27 ноября. /ТАСС/. Власти австрийского региона Тироль подозревают первый в стране случай инфицирования человека новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении правительства Тироля.
Как в нем отмечается, этот человек вернулся в страну после путешествия в Африку. Точный результат анализа будет известен через несколько дней.
"После выявления новой мутации вируса B.1.1.529 во многих европейских странах сегодня, в субботу вечером, в районе Швац есть в наличии положительный результат ПЦР-теста, связанный с южноафриканским путешествием. По итогам первой проверки вирусологами Инсбрука существует конкретное подозрение, что это может быть новая мутация вируса", - отмечается в заявлении. В нем подчеркивается, что пациент был привит вторым компонентом вакцины от нового коронавируса около девяти месяцев назад.
С 27 ноября Австрия ограничила авиасообщение с ЮАР, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и Эсватини из-за распространения в этих странах новой мутации коронавируса. Въезд из этих государств разрешен только австрийским гражданам, которые после приезда должны соблюдать 10-дневный карантин, сдать ПЦР-тест и зарегистрироваться в качестве прибывшего из региона распространения мутации коронавируса.