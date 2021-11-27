В Австрии подозревают первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон"

ВЕНА, 27 ноября. /ТАСС/. Власти австрийского региона Тироль подозревают первый в стране случай инфицирования человека новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом говорится в распространенном в субботу заявлении правительства Тироля.

Как в нем отмечается, этот человек вернулся в страну после путешествия в Африку. Точный результат анализа будет известен через несколько дней.